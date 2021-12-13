В Киеве пройдут учения с включением сирен воздушной тревоги

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Специальные учения с включением средств оповещения населения пройдут в Киеве через несколько недель с целью подготовки граждан к действиям в случае воздушного нападения. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко в опубликованном в понедельник интервью изданию "Бабель", отвечая на вопрос о том, как будут работать системы оповещения.

"Мы эти системы [оповещения] тестируем все время, но без звука, [теперь] планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что им делать", - пояснил он.

Ранее главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Киеве сообщило, что специальная комиссия проверила состояние сооружений гражданской защиты столицы для укрытия населения. В частности, проверка была проведена в трех районах Киева. Оценивалось техническое состояние сооружений, наличие указателей и информационных табличек, а также соответствие мест расположения объектов на интерактивной карте Google.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также подчеркнул, что РФ прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.