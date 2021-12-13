В Пентагоне подтвердили, что не ожидают наказания для военных, причастных к удару в Кабуле

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Американское военное ведомство не ожидает того, что кто-либо из военнослужащих США, причастных к авиаудару в Кабуле, в результате которого в конце августа погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей, будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Это подтвердил в понедельник на брифинге пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби.

"У меня нет никаких объявлений или решений, о которых я мог бы сообщить, относительно ответственности", - сказал он.

Кирби отметил, что генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид по итогам проведенной ранее проверки пришел к выводу, что закон при нанесении авиаудара в Кабуле нарушен не был, поскольку "никто (из американских военнослужащих - прим. ТАСС) не проявил преступной халатности". Вопрос же о том, привлекать ли кого-либо из причастных к инциденту военнослужащих к дисциплинарной ответственности, поручили решить их командирам. По словам Кирби, министр обороны США Ллойд Остин также обратился к главе Центрального командования ВС США генералу Кеннету Маккензи и главе Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генералу Ричарду Кларку с поручением представить ему рекомендации о том, какие дальнейшие действий предпринять.

"Ни одна из их рекомендаций не имела отношения непосредственно к вопросу об ответственности", - пояснил представитель Пентагона. "Министр рассмотрел их рекомендации <...> и одобрил эти рекомендации. Так что я не ожидаю, что будет стоять вопрос о личной ответственности в связи с [инцидентом] 29 августа", - добавил пресс-секретарь.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что руководство Минобороны США не планирует наказывать военнослужащих, причастных к авиаудару в Кабуле. Как поясняли источники издания, решение о том, наказывать ли в связи с инцидентом причастных к нему военнослужащих, министр обороны Остин поручил принять Маккензи и Кларку. В качестве возможных мер рассматривался выговор и понижение в звании. Однако Маккензи и Кларк не нашли оснований для санкций в отношении военнослужащих.

Удар в Кабуле

Изначально США сообщали, что американский беспилотник 29 августа нанес в афганской столице удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Были уничтожены два транспортных средства, частично разрушен жилой дом. Позднее представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис проинформировал, что жертвами бомбардировки стали семь детей. В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, но пообещали перепроверить эти сведения.

17 сентября по итогам проведенного расследования Пентагон признал, что авиаудар был ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, в том числе семи детей. Маккензи заявил, что Вашингтон будет изучать возможность выплаты компенсации родственникам погибших, признав, что сделать это будет сложно после вывода американских войск из Афганистана. Позднее стало известно, что власти США предложили выплатить компенсацию родственникам 10 жертв авиаудара.