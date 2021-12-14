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Президенты Финляндии и США обсудили Украину

Саули Ниинистё 14 декабря также планирует разговор с российским лидером Владимиром Путиным

ХЕЛЬСИНКИ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Белого дома Джо Байденом, а на 14 декабря планируется разговор финского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила в понедельник вечером канцелярия главы финского государства.

"Основной темой беседы [с Байденом] была вызывающее беспокойство ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряженной ситуации", - говорится в сообщении.

"Во вторник, 14 декабря, президент Ниинистё должен будет провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным", - отметили в канцелярии.

Кроме того, добавили там, ранее в понедельник Ниинистё также побеседовал по телефону с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Темой разговора стала встреча главы греческого правительства с российским лидером, состоявшаяся на прошлой неделе в Сочи.

Теги
Ниинистё, СаулиУкраинаСШАФинляндияБайден, Джо
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