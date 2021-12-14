США на постоянной основе ведут диалог о предоставлении военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Власти США на постоянной основе обсуждают с Украиной ее потребности в самообороне. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

На регулярном брифинге его спросили, почему США не могут или не будут продавать Украине зенитные или противокорабельные ракеты. "Они [власти Украины - прим. ТАСС] продолжают говорить об этом, продолжают просить, но США этого не делают", - отметил сотрудник СМИ.

"США привержены <...> оказанию помощи Украине и покрытию ее потребностей в плане самообороны. Это также является предметом постоянного диалога с нашими украинскими коллегами о том, что им нужно, что мы можем предоставить, чтобы помочь им с этим", - ответил Кирби, отказавшись вдаваться в подробности.

"Мы только что завершили доставку партии военной помощи на $60 млн. Полагаю, последняя поставка была завершена на прошлой неделе, это было некоторое количество малокалиберного стрелкового оружия и боеприпасов, но там [в целом в этом пакете - прим. ТАСС] были <...> и небольшие патрульные катера, [противотанковые] ракеты Javelin. Так что мы готовы рассмотреть ряд возможностей, чтобы помочь им защитить себя. Я не собираюсь забегать вперед и говорить о решениях, которые еще не приняты. <...> Это дискуссия, которую мы постоянно ведем с Украиной о том, как лучше всего удовлетворить их потребности в самообороне", - добавил представитель Пентагона.

США с 2014 года выделили $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины, включая более 400 млн только в этом году. Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет инструкторов для обучения военнослужащих. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по 350 млн долларов, в 2019-м - 250 млн, в 2020-м - 300 млн. Администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия: Украина начала получать комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.