Президенты США и Финляндии обсудили ситуацию вокруг Украины и приписываемые РФ действия

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили в понедельник по телефону ситуацию вокруг Украины, утверждения Вашингтона о якобы дестабилизирующих обстановку действиях Москвы, а также планы Хельсинки закупить в США истребители. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Они обсудили общую озабоченность относительно наращивания Россией сил в районе границы с Украиной, что дестабилизирует обстановку, и важность трансатлантических усилий по деэскалации напряженности, - отмечается в тексте. - Президент Байден приветствовал выбор Финляндией F-35 в качестве ее следующего истребителя и указал, что их закупка заложит прочную основу для еще более тесных двусторонних связей в сфере обороны на ближайшие годы".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Власти Финляндии ранее сообщили, что намерены для обновления своих ВВС закупить истребители F-35A Lightning II американской компании Lockheed Martin.