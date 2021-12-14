Военные полицейские России и Турции провели патрулирование на севере Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 14 декабря. /ТАСС/. Скоординированное патрулирование маршрута на севере провинции Алеппо в Сирии провели военные полицейские РФ и Турции, сообщает корреспондент ТАСС. Во время патрулирования инцидентов не зафиксировано.

"Сегодня основная задача - это проведение скоординированного патруля с вооруженными силами Турции, а также во время патруля фиксировать факты нарушения режима прекращения огня между враждующими сторонами и демонстрировать присутствие вооруженных сил РФ на территории Сирии. Обстановка здесь, я бы охарактеризовал, стабильная, так как мы находимся от переднего края в 5 км. Каждый день контактируем с населением, мы им помогаем, чем можем", - рассказал журналистам командир взвода патрулирования Василий Нистор.

Он отметил, что в последнее время в этом районе появляется все больше беженцев, которые возвращаются в свои дома. Этому способствует отсутствие прямых конфликтов с боевиками. Маршрут патрулирования проходит от города Телль-Рифаат до населенного пункта Телль-Аджар и обратно.

Патрулирование проходило параллельно по обе стороны линии разграничения. В составе российской колонны шли два бронеавтомобиля "Тигр" и один "Тайфун".

В сентябре 2015 года на фоне активизации ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) Россия по просьбе президента Башара Асада начала в Сирии военную операцию против боевиков. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов в соответствии с сочинскими договоренностями был осуществлен, Турция и Россия приступили к совместному патрулированию.