Министры обороны США и Литвы обсудили приписываемые РФ действия и кибербезопасность

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его литовский коллега Арвидас Анушаускас обсудили в понедельник на встрече в Пентагоне ситуацию вокруг Украины, утверждения Вашингтона о якобы дестабилизирующих обстановку действиях России, а также наращивание сотрудничества в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем американского военного ведомства Джоном Кирби.

Как он отметил, министры "обсудили широкий круг вопросов, включая дестабилизирующие обстановку действия России в Восточной Европе, непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, вызовы и возможности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также дальнейшее укрепление давних связей в сфере обороны между США и Литвой".

Кроме того, Остин и Анушаускас говорили "об углубленном сотрудничестве в киберсфере". "Они подписали соглашение о взаимных оборонных закупках, направленное на улучшение условий взаимодействия в сфере производства и приобретения оборонной продукции, а также повышение оперативной совместимости вооруженных сил США и Литвы", - указывается в заявлении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.