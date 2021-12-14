СМИ: помощник Байдена намерен посетить Израиль для консультаций по Ирану

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, как ожидается, отправится на следующей неделе в Израиль для проведения консультаций по вопросам, касающимся Ирана и сделки с Тегераном по атому. Об этом сообщил в понедельник американский интернет-портал Axios со ссылкой на источники из числа израильских должностных лиц.

Как отмечается в публикации, Салливан, вероятно, встретится с премьер-министром еврейского государства Нафтали Беннетом, главой МИД Яиром Лапидом, а также руководителем оборонного ведомства Бени Ганцем. Кроме того, ожидается, что помощник Байдена проведет консультации с палестинскими официальными лицами.

Как говорится в материале, власти Израиля опасаются, что Вашингтон может согласиться на такие новые договоренности с Тегераном, при которых санкции против Ирана будут ослаблены, однако его наработки в сфере развития ядерной программы сохранятся.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря в Вене прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.