Блинкен заявил, что страны АСЕАН обеспокоены действиями Китая

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выражают беспокойство относительно политики Китая, Соединенные Штаты намерены выстраивать более глубокие связи с этими государствами. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Джакарте. Трансляция велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Есть много опасений от Северо-Восточной до Юго-Восточной Азии, от реки Меконг до островов в Тихом океане, относительно агрессивных действий Китая <...>. Мы усилим наше партнерство с крепким и независимым АСЕАН", - сказал он.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты намерены обеспечить свободу навигации в Южно-Китайском море, где, по утверждению главы Госдепартамента, "агрессивные действия Пекина угрожают свободному движению товаров на $3 трлн ежегодно".

Помимо этого, США намерены укреплять свои трехсторонние отношения с Японией и Южной Кореей, а также расширять свое сотрудничество по безопасности с Австралией.

На прошлой неделе газета Khmer Times со ссылкой на премьер-министра Камбоджи Хун Сена сообщила, что АСЕАН и США могут провести саммит в феврале следующего года. Ассоциация была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Экономическое развитие

Администрация США разрабатывает всеобъемлющий комплекс инициатив, нацеленных на экономическое развитие стран Индо-Тихоокеанского региона, заявил Блинкен.

Говоря о ключевых принципах, которыми США намерены руководствоваться при взаимодействии с государствами данного региона, шеф американской дипломатии отметил: "Мы будем содействовать всеобщему процветанию. США уже предоставили более $1 трлн в качестве прямых инвестиций в Индо-Тихоокеанский регион". По словам Блинкена, американская сторона намерена активизировать усилия на этом направлении. "По указанию президента [США Джо] Байдена мы разрабатываем всеобъемлющий экономический план, направленный на достижение наших общих целей, включая те, которые касаются торговли и цифровой экономики, технологий, устойчивых цепочек поставок, декарбонизации и чистых источников энергии, инфраструктуры, норм труда и других сфер, представляющих общий интерес", - пояснил он.