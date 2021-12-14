Полиция Соломоновых Островов расследует сообщения о подготовке новых нападений на столицу

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция Соломоновых Островов заявила о расследовании сообщений о готовящихся вооруженных нападениях на столицу страны Хониару. Об этом во вторник сообщает местная газета Solomon Times со ссылкой на комиссара полиции Мостина Мангау.

По словам комиссара, в данный момент "ведется активное расследование сообщений о второй волне нападений на Хониару", и полиция страны намерена квалифицировать такие действия как угрозу национальной безопасности. "Полиция не допустит [существования] вооруженных группировок или отдельных преступников, которые, возможно, планируют совершить преступления, угрожающие суверенитету нации. Я настоятельно призываю всех предоставлять информацию <…> о любых подозрительных действиях, связанных с незаконной деятельностью", - цитирует издание комиссара.

24 ноября участники антиправительственной акции протеста в столице Соломоновых Островов Хониаре попытались взять штурмом здание парламента и подожгли его. После вмешательства органов правопорядка протестующие покинули территорию парламента и начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Премьер-министр страны Манассе Дамукана Согаваре заявил, что протесты в городе организованы внешними силами, не одобряющими решение правительства разорвать дипломатические отношения с Тайванем, принятое осенью 2019 года. Для помощи в восстановлении порядка в стране были дислоцированы военнослужащие и миротворцы из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа - Новой Гвинеи.