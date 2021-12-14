СМИ: солдат армии Пакистана погиб при нападении террористов на юго-западе страны

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий армии Пакистана погиб во вторник в результате атаки боевиков в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан.

Как сообщает газета The Express Tribune, инцидент произошел в секторе Абдой, где группа вооруженных экстремистов подвергла обстрелу контрольно-пропускной пункт. В ходе перестрелки погиб один военнослужащий. Под огнем охраны КПП террористы с потерями отступили.

В ноябре по меньшей мере трое солдат пакистанской армии погибли и семь получили ранения в результате терактов в Белуджистане.

Обстановка в этой провинции накалилась в последние месяцы из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь".