Армения назначит спецпредставителя для начала диалога с Турцией

ЕРЕВАН, 14 декабря. /ТАСС/. Армения приветствует заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о назначении специального представителя для урегулирования отношений с Ереваном и назначит своего спецпредставителя для начала диалога. Об этом во вторник написал в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Армения, как всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что зафиксировано в программе правительства Армении. В этой связи положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, подтверждаем, что армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога", - отметил он.

В понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время Анкара и Ереван назначат специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации отношений.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.