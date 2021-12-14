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Блинкен заявил, что США привержены стратегическому партнерству с Индонезией

По словам госсекретаря США, Вашингтон и Джакарта уделяют особое внимание сотрудничеству в море

СИНГАПУР, 14 декабря. /ТАСС/. Вашингтон подтверждает свою приверженность стратегическому партнерству с Джакартой. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

"Мы твердо привержены стратегическому партнерству с Индонезией, а также нашему вовлечению в Индо-Тихоокеанский регион, так как мы тоже являемся страной этого региона", - заявил госсекретарь на пресс-конференции, трансляцию которой вело агентство Reuters на своем канале в YouTube. "Мы движемся в сторону углубления сотрудничества между нашими странами в ключевых областях, в сферах, которые повлияют на жизни наши граждан", - подчеркнул он.

По словам Блинкена, Вашингтон и Джакарта уделяют особое внимание сотрудничеству в море, "в том числе безопасности на море, управлению ресурсами, рыбоохранной деятельности, безопасности навигации, экономической деятельности, науке и технологиям". Также госсекретарь отметил важность сотрудничества в гуманитарной сфере и образовании.

Энтони Блинкен находится с официальным визитом в индонезийской столице 13-14 декабря.

Теги
СШАИндонезияБлинкен, Энтони
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