Грузия надеется получить доступ к единому рынку ЕС после саммита "Восточного партнерства"

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Брюссель для участия в саммите "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря. Тбилиси надеется, что получит доступ к единому рынку Евросоюза, сообщили во вторник в пресс-службе грузинского правительства.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по приглашению главы Евросовета [Шарля Мишеля], председателя Еврокомиссии [Урсулы фон дер Ляйен] и премьер-министра Словении, председательствующей в Совете Евросоюза, [Янеза Янши] примет участие в саммите "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря в Брюсселе. Грузинская сторона ожидает, что будут отмечены такие важные вопросы, как постепенная интеграция с единым рынком Евросоюза", - сказано в сообщении.

Тбилиси также надеется, что по итогам саммита будет утверждена амбициозная повестка дня, которая будет способствовать усилению безопасности, экономики, общества, охраны окружающей среды и механизмов цифровой трансформации. Новая повестка будет охватывать достижение конкретных целей, что будет осуществлено благодаря новому региональному инвестиционному плану ЕС. Для Грузии это означает усиление транспортных, цифровых и энергетических связей, в том числе путем максимального освоения потенциала Черного моря, добавили в грузинском правительстве.

Гарибашвили в Брюсселе также проведет двусторонние переговоры на высоком уровне, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В состав грузинской делегации входят вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани и глава администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести восточноевропейских партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.