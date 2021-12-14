Мэр Киева призвал новое правительство Германии одобрить поставки оружия Украине

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что новое правительство Германии должно оказать поддержку Украине и одобрить поставки ей вооружения. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной во вторник в газете Bild.

"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение [Североатлантического] альянса о поставках оборонительного оружия Украине! Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была так важна для нашей страны", - заявил Кличко, добавив, что Украина "находится в центре Европы, на границе с несколькими странами ЕС".

По словам Кличко, Украина не хочет войны, но хочет мира. "Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть", - утверждал он. "Мы европейская страна, которая нуждается в европейской поддержке больше, чем когда-либо!" - заключил мэр Киева.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву. По его словам, нет никакого юридического запрета в законодательстве ФРГ, которое не разрешает передавать или продавать оружие Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев хотел бы получить вооружение из Германии. По его словам, Германия не оказывала Украине военной помощи, хотя могла бы это сделать. Киев, сказал глава государства, заинтересован в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике.

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ в ноябре, заявил, что власти Украины не выполняют свои обязательства по минскому комплексу мер по урегулированию в Донбассе, и упрекнул страны Запада в потакании курсу Киева на демонтаж этих соглашений. Российский лидер отметил, что некоторые западные страны, поставляя летальное оружие Украине, а также проводя недружественные маневры в Черном море, лишь обостряют ситуацию в Донбассе.