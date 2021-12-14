Bild: Меркель наотрез отказала Киеву в поставках оружия по линии НАТО

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Бывший германский канцлер Ангела Меркель наотрез отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в прекращении Берлином блокады поставок оружия Киеву по линии НАТО. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что официально прежнее правительство ФРГ всегда выражало поддержку Украине и ее территориальной целостности и суверенитету, однако в том, что касается поставок вооружений, Берлин до сих пор был непреклонен. В мае 2021 года власти ФРГ использовали в НАТО механизм, чтобы не допустить продажу оружия Киеву, наложили вето, блокировав поставки 90 американских винтовок Barrett M82 и 20 антидроновых ружей EDM4S-UA из Литвы. Украина их запросила в начале 2021 года в NATO Support and Procurement Agency (NSPA - Агентство НАТО по поддержке и закупкам). Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете агентства выступили против, причем последние, по информации Bild, сделали это под нажимом Берлина.

Как узнала газета, в августе во время визита Меркель в Киев Зеленский просил канцлера снять блокаду. "Исключено", - был ответ Меркель, по словам присутствовавших. Только в конце своего правления прежнее правительство частично отказалось от блокады, отозвав, например, свое вето на поставки антидроновых ружей.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Bild призвал новое правительство ФРГ, "наконец, дать зеленый свет на поставки оборонительного оружия" Киеву. Дипломат утверждал, что Россия якобы планирует "новое, масштабное вторжение" на территорию его страны. "В свете этой угрозы отказ от поставок оборонительного оружия по псевдопацифистским причинам был бы фатальной исторической ошибкой Германии и предательством украинского народа", - считает Мельник.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.