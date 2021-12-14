Премьер Литвы не исключила отставки кабинета из-за ситуации с транзитом "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает ухода правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий".

"Я не исключаю такой возможности, могу прямо сказать об этом", - приводит ее слова во вторник портал Литовского радио и телевидения.

"Если деятельность правительства вызывает так много вопросов, то, наверное, правительство, если не может на них ответить, должно завершить свои полномочия, и какое-то новое правительство могло бы продолжить работу с нуля", - добавила Шимоните.

Накануне министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". 10 декабря заявление об отставке подал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. За день до этого Ландсбергис и Скуодис заявили, что намерены подать в отставку, если подтвердится, что белорусская компания "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания "Летувос гележинкеляй" заявляла 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть-девять составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.