МИД КНР раскритиковал позицию госсекретаря США по АСЕАН и ситуации в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Китайские власти считают неприемлемыми высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации в Южно-Китайском море и о взаимодействии КНР с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поскольку такие заявления дестабилизируют ситуацию в регионе. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Соединенные Штаты должны содействовать продвижению диалога, а не создавать преграды развитию отношений между государствами региона. США нарушают солидарность и подрывают сотрудничество", - сообщил он на брифинге, комментируя недавнее заявление Блинкена о ситуации в Восточной и Юго-Восточной Азии.

По словам китайского дипломата, Вашингтон стремится к возникновению противостояния между странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Подобные действия не могут пользоваться поддержкой международного сообщества", - подчеркнул он.

Ван Вэньбинь добавил, что Вашингтон должен уважать совместные усилия Пекина и государств - членов ассоциации по поддержанию мира и стабильности в регионе.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что государства - члены АСЕАН якобы выражают беспокойство по поводу политики Китая в АТР и Соединенные Штаты намерены установить более глубокие связи с этими государствами. Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон намерен обеспечить свободу навигации в Южно-Китайском море, где, по утверждению главы Госдепартамента, "агрессивные действия Пекина угрожают свободному движению товаров на $3 трлн ежегодно".

АСЕАН - ключевой внешнеэкономический партнер Китая. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот страны с участниками ассоциации за январь - ноябрь составил $789,53 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 29,8%. Объем внешней торговли с членами этого регионального объединения оказался на 5,6% выше, чем аналогичный показатель торгово-экономического взаимодействия КНР с Евросоюзом.