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Кулеба: стратегия внешней политики Украины оставляет в прошлом внеблоковый статус страны

По словам главы МИД страны, одним из шести направлений стратегии является продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины и определяет одним из ключевых направлений стремление в НАТО и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, представляя во вторник приоритеты внешней политики страны.

"Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость", - отметил он.

Кулеба обозначил, что одним из шести направлений стратегии является "продолжение курса [Украины] на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО".

Теги
УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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