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Кризис на Украине

Зеленский заявил, что за годы конфликта в Донбассе погибли 15 тыс. человек

За годы конфликта в Донбассе погибли 15 тысяч человек - Зеленский.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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Франция пытается остановить волну кибернасилия в школах
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