Зеленский упрекнул Германию за отказ продавать оружие Киеву

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Германия воспрепятствовала поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. С таким заявлением он выступил в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого во вторник опубликовал офис украинского лидера.

"Мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами", - сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что Киев вправе покупать такое оружие. "Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем", - заявил президент. "Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - добавил он.

Отказ Берлина

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник 11 декабря заявил украинскому изданию "Зеркало недели", что Германия и при новом правительстве не намерена продавать Киеву оружие. По его словам, главный неофициальный аргумент со стороны Берлина заключается в том, что поставки оружия "могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе". Дипломат связал это решение Берлина с "обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву.

Летом сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек высказался за поставку Киеву "оборонительного вооружения для самозащиты" вопреки проекту предвыборной программы партии, который предусматривал ограничение на экспорт европейского оружия "в регионы, где идет война". Занимавший тогда пост главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что это не будет способствовать решению конфликта на востоке Украины.