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Президент Финляндии обсудил с Путиным Украину и двусторонние отношения

Саули Ниинистё "выразил серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение", сообщили в его канцелярии

ХЕЛЬСИНКИ, 14 декабря. /ТАСС/. Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Об этом сообщила во вторник канцелярия финского лидера.

"Саули Ниинистё и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 декабря. В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины", - говорится в сообщении.

В канцелярии указали, что Ниинистё "выразил серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение".

Кроме того, финский лидер сообщил, что Финляндия придерживается стабильной линии в своей внешней политике и политике безопасности, которая прописана в докладах правительства. Ниинистё также продолжил дискуссию о "духе Хельсинки" - принципах, заложенных в подписанном в Хельсинки в 1975 году Заключительном акте, который стал основой для работы ОБСЕ.

В понедельник Ниинистё обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом США Джо Байденом. Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссия
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