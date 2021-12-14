Польские службы в 2021 году задержали за пособничество нелегальной миграции 418 человек

ВАРШАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Польские силовые структуры в текущем году задержали за пособничество нелегальной миграции 418 человек. Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская.

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"В этом году мы задержали уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины: их было 88", - сказала она. Также среди задержанных 56 граждан Грузии, 53 гражданина Сирии, 44 гражданина Польши, 29 граждан Германии. "Среди иностранцев многие располагали немецким видом на жительство", - подчеркнула Михальская.

Как проинформировала Пограничная охрана Польши, за минувшие сутки 80 человек пытались незаконно пересечь границу с Белоруссией. 18 мигрантам удалось проникнуть на польскую территорию, но все они были задержаны и возвращены на линию границы. По утверждению Минобороны Польши, вчерашняя неудавшаяся попытка нелегального пересечения границы в районе Черемхи поддерживалась белорусскими службами.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически группами по несколько десятков человек они пытаются преодолеть заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам все же удается проникнуть на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией, что в 400 раз больше показателей прошлого года.