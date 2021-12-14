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Зеленский заявил, что угрозы Байдена применить жесткие санкции против России не работают

По данным Белого дома, американский лидер в беседе с президентом России выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы "очень жестких экономических санкций", которые высказал президент США Джо Байден на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным, не работают.

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"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации - в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого во вторник опубликовал офис украинского лидера.

По словам президента, такие угрозы пока недостаточны, чтобы "остановить" РФ.

Путин и Байден провели переговоры на прошлой неделе в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. По данным Белого дома, Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин обратил внимание на невыполнение Украиной минских соглашений и саботаж договоренностей.

Теги
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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