Зеленский заявил, что угрозы Байдена применить жесткие санкции против России не работают

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы "очень жестких экономических санкций", которые высказал президент США Джо Байден на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным, не работают.

"Мир через силу" и "шлагбаум на пути в НАТО".

"Мир через силу" и "шлагбаум на пути в НАТО". Реакция Киева на разговор Путина и Байдена

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации - в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого во вторник опубликовал офис украинского лидера.

По словам президента, такие угрозы пока недостаточны, чтобы "остановить" РФ.

Путин и Байден провели переговоры на прошлой неделе в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. По данным Белого дома, Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин обратил внимание на невыполнение Украиной минских соглашений и саботаж договоренностей.