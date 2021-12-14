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Кризис в Белоруссии
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Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы

Муж бывшей кандидатки в президенты Белоруссии будет отбывать наказание в колонии усиленного режима
Сергей Тихановский EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
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Сергей Тихановский
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Гомельский областной суд приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

"Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - отметила она.

В новость внесена правка (14:26 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - 18 лет

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