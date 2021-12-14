Зеленский считает, что запуск "Северного потока - 2" обрушит безопасность Европы

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" окажет разрушительное воздействие на безопасность центральной и восточной части Европы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica , текст которого во вторник опубликовал офис украинского лидера.

"Сам факт, что "Северный поток - 2" гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона. Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - утверждал он.

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы проект соответствовал нормам Газовой директивы ЕС. Сертификация пока остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.