В Черном море прошли грузино-американские учения

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Корабли береговой охраны погранполиции Грузии провели в Черном море совместные учения с американским эсминцем USS Arleigh Burke. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте грузинского ведомства.

"Представители департамента береговой охраны погранполиции МВД и моряки судна USS Arleigh Burke ВМС США провели совместные учения в Черном море. В учениях с грузинской стороны участвовали три сторожевых корабля: "Очамчира" (P23), "Сухуми" (P24) и "Диоскурия" (P25)", - говорится в сообщении.

Участники учений выполнили тактические маневры и отработали взаимодействие по ряду вопросов на море. Целью совместных маневров был обмен опытом между морскими подразделениями двух стран, улучшение взаимодействия экипажей, а также усиление возможностей береговой охраны Грузии, добавили в погранполиции.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.