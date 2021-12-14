Спецслужбы Польши заявили о присутствии белорусского генерала на штурме границы 16 ноября

ВАРШАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы Польши констатировали присутствие заместителя председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии, генерал-майора Романа Подлинева в районе польско-белорусского погранперехода "Брузги - Кузница" во время его штурма мигрантами 16 ноября. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Чиновник продемонстрировал фотографию, на которой, по утверждению польских силовиков, изображен Подлинев. "Этот человек совершенно точно выглядел как направленный туда для контроля, чтобы наблюдать и держать руку на пульсе", - сказал Жарын.

По его мнению, "присутствие высокопоставленного человека во время штурма границы показывает уровень участия белорусских спецслужб в этих действиях, показывает, что приходится иметь дело с гибридной операцией, а не просто организацией миграционного маршрута".

"Роман Подлинев был направлен на границу для руководства и наблюдения за всей операцией по использованию мигрантов против нас", - утверждает Жарын.

Ситуация на границе

16 ноября у погранперехода "Брузги - Кузница" мигранты силой массово пытались пройти в Польшу. На протяжении более двух часов они бросали камни и другие предметы в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона проинформировала, что мигранты также использовали шумовые гранаты и пытались сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.

18 ноября Польша предупредила белорусскую сторону о намерении с 21 ноября закрыть и железнодорожное сообщение в Кузнице, если миграционная ситуация вблизи этого места не стабилизируется. Вскоре после штурма 16 ноября мигранты, остававшиеся у КПП в Кузнице, ушли. 19 ноября белорусский погранкомитет информировал польскую сторону, что у пограничного перехода "Брузги - Кузница" нет представляющих угрозу мигрантов. Большинство иностранцев было размещено в транспортно-логистическом центре "Брузги".

Как информирует польская погранохрана, в последние дни мигранты продолжают пытаться нелегально пересечь границу из Белоруссии, но уже небольшими группами. Лагерей мигрантов в непосредственной близости от границы сейчас не наблюдается.