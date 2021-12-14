В ФРГ заявили, что саммит "Восточного партнерства" даст сигнал солидарности с Киевом

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Участники саммита "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря, намерены подать ясный сигнал о солидарности с Украиной. Об этом сообщил во вторник источник в кабмине ФРГ.

Участники встречи также дадут понять, что последуют меры в случае, если границы Украины будут нарушены, сообщили на брифинге. Они также выскажутся за "продолжение давления" на власти Белоруссии в свете внутриполитической ситуации в стране, а также на фоне кризиса с беженцами на восточных границах ЕС.

Также не исключено, что на полях саммита будет встреча лидеров Германии, Франции и Украины.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести восточноевропейских партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Россию как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отметил, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.