Премьер Сербии считает успехом открытие нового кластера переговоров о вступлении в ЕС

БЕЛГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала открытие четвертого тематического блока для вступления страны в Европейский союз большим успехом. Заявление Брнабич на переговорах в Брюсселе процитировала во вторник пресс-служба кабинета министров Сербии.

"Это большой успех, с которым я хочу поздравить всех граждан Сербии. Хочу поблагодарить президента Сербии Александара Вучича за поддержку и понимание", - цитирует пресс-служба слова премьера.

"Это большое поощрение и импульс для Сербии", - сказал президент страны Александар Вучич в своем видеообращении в Instagram. "Европа, спасибо. Сербия на правильном пути", - написал он, поблагодарив страны ЕС и Еврокомиссию.

Четвертый кластер для вступления Сербии в ЕС включает так называемую зеленую повестку, которая объединяет области, связанные с транспортом, энергетикой, трансъевропейскими сетями, защитой окружающей среды и изменением климата.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.