Швеция и Украина договорились углубить сотрудничество в сфере обороны

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Швеция и Украина заключили новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом во вторник заявили на пресс-конференции шведский министр обороны Петер Хультквист и его украинский коллега Алексей Резников.

"Мы подписали договор между Швецией и Украиной. Мы продолжаем сотрудничество в области обороны, которое у нас есть, и углубляем его", - пояснил Хультквист.

Он также объявил, что пригласил Украину на международные учения "Аврора-2023", в которых задействованы подразделения 10 стран. Резников подтвердил, что Украина будет участвовать в маневрах.

В свою очередь Резников заявил, что Украина фактически считает себя членом НАТО. "Наше право стать членом альянса НАТО или любого другого альянса записано в конституции, это наше суверенное право. Мы будем оставаться членами НАТО де-факто, мы будем внедрять стандарты НАТО у себя, мы будем проводить реформы, потому что это нужно нам. И тогда настанет час, когда будет принято политическое решение между Украиной и альянсом, и мы станем членами альянса де-юре", - утверждал он.

Гость из Киева также заявил о тысячелетней истории отношений Швеции и Украины. "Нас связывает тысячелетняя история, и в некотором отношении мы похожи. Наши короли и королевы заключали браки, у них рождались дети, а их дети становились принцами и принцессами других европейских стран. И наши флаги одинаковых цветов - желтого и синего, и это много говорит", - считает украинский министр.