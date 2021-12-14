Кличко заявил, что в Киеве готовятся к ЧС на случай "нападения российской армии"

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Киева готовятся к "возможной чрезвычайной ситуации" на случай "нападения российской армии", заявил мэр города Виталий Кличко.

"Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину, и мы должны быть готовы ко всем из них <...>. В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов", - сказал он в интервью немецкой газете Bild, фрагмент которого опубликовало во вторник украинское агентство ТСН - новостная служба телеканала "1+1".

Ранее главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Киеве сообщило, что специальная комиссия проверила состояние сооружений гражданской защиты столицы. В частности, проверка бомбоубежищ была проведена в трех районах Киева. Оценивалось техническое состояние сооружений, наличие указателей и информационных табличек, а также соответствие мест расположения объектов на интерактивной карте Google. В понедельник заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко заявил, что в столице пройдут специальные учения с включением сирен воздушной тревоги для подготовки граждан к действиям в случае воздушного нападения.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также подчеркнул, что РФ прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.