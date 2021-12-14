Саммит ЕС рассмотрит энергетический кризис ЕС, Украину и Белоруссию

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 16 декабря рассмотрят рост цен на энергоресурсы на европейском рынке, ситуацию на Украине и в Белоруссии, борьбу с пандемией, а также проблемы сотрудничества ЕС и НАТО. Об этом говорится в опубликованном во вторник письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам государств сообщества с приглашением на саммит.

Мишель также отметил, что 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит программы "Восточного партнерства", в которой после выхода Белоруссии осталось пять государств: Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан. Этот саммит "станет возможностью подтвердить стратегическое значение, которое ЕС придает странам "Восточного партнерства", написал глава Евросовета.

"Мы рассмотрим рост цен на энергоресурсы и его влияние на наших граждан и бизнес", - отметил Мишель.

"Мы также вернемся к обсуждению ситуации в Белоруссии и тому, как лучше противостоять гибридному нападению, запущенному белорусским режимом", - продолжил он. "Мы обсудим концентрацию военных сил России у границы с Украиной. Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и России придется заплатать высокую цену", - в очередной раз утверждал Мишель.

На саммите также будет рассматриваться проблема реформирования системы торговли квотами на выбросы углекислого газа, резкий рост цен на которые стал одним из факторов энергетического кризиса в ЕС. Кроме того, главы государств рассмотрят ход разработки первой концепции ЕС в сфере безопасности - "Стратегического компаса ЕС". Этот документ предполагается утвердить на саммите сообщества в марте следующего года. Как ожидается речь в нем будет идти лишь о небольшой "автономии" ЕС в военной сфере без отказа от опоры в вопросах обеспечения своей обороны на США и НАТО.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.