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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

В ходе беседы Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, состоялся обмен мнениями об открытии коммуникаций, вопросах гуманитарного характера

БАКУ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили во вторник на встрече в Брюсселе вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"На встрече была отмечена поддержка Евросоюзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. <...> В ходе беседы были обсуждены вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, состоялся обмен мнениями об открытии коммуникаций, вопросах гуманитарного характера", - говорится в сообщении.

Алиев находится с рабочим визитом в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства", который пройдет 15 декабря. На вторник запланирована его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии главы Евросовета Шарля Мишеля.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМишель, ШарльСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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