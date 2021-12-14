В США приветствуют санкции ЕС против ЧВК "Вагнер"

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют введенные ЕС санкции против частной военной компании "Вагнер". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Соединенные Штаты приветствуют действия Европейского союза, который ввел санкции в отношении поддерживаемой Россией группы "Вагнер" и связанных с ней лиц", - отмечается в тексте. "Эти действия подчеркивают нашу совместную приверженность тому, чтобы давать ответ на дестабилизирующие действия этой организации в различных региональных конфликтах, в том числе на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР и регионе Сахеля", - утверждает глава американской дипломатии.

"Соединенные Штаты вместе с ЕС и нашими партнерами продолжат продвигать наши общие демократические ценности, используя инструменты в нашем распоряжении, и вновь призывают остальных международных партнеров принять санкционные механизмы, с помощью которых можно дать ответ на эти вызовы", - добавил Блинкен.

Евросоюз в понедельник ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, якобы связанных с частной военной компанией "Вагнер". Совет ЕС утверждает, что группа "Вагнер" вербовала, обучала и отправляла частных военных оперативников в зоны конфликтов по всему миру.

ЧВК "Вагнер"

Главным инициатором санкций против ЧВК "Вагнер" выступила Франция. Париж с начала осени выражает глубокую озабоченность в связи с утратой своих позиций в Мали, вызванных в первую очередь свертыванием французской антитеррористической военной операции в этой стране. При этом глава МИД и министр обороны Франции неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность несовместимой с продолжением французского военного присутствия.

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом". В этой связи власти страны намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил премьер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к сделке.