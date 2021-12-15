Компромисс или война. К чему приведет срыв переговоров Ирана и США по ядерной сделке

Венские переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик. Вашингтон и Тегеран не могут договориться об условиях возобновления соглашения и обвиняют друг друга в отсутствии компромиссов. На этом фоне США ищут способы надавить на Иран, в том числе и недипломатическими методами. В этом американцам готов помочь их ключевой союзник Израиль, который призывает США действовать жестче и даже пойти на военную эскалацию. Рассказываем, чем закончились последние переговоры в Вене, какие позиции заняли стороны и грозит ли Ближнему Востоку новый конфликт. В конце ноября в Вене стартовал седьмой раунд переговоров по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). До этого консультации не проводились полгода из-за смены в Иране президента и правительства. Очередная попытка договориться о восстановлении соглашения, из которого США сами вышли в 2018 году, осложняется новыми противоречиями между Тегераном и Вашингтоном. Взаимные ожидания Так, правительство Ирана во главе с Эбрахимом Раиси требует от США снять все введенные экс-президентом США Дональдом Трампом антииранские санкции, чтобы вернуться к сделке.

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"США так и не осознали, что без снятия всех санкций, введенных против иранского народа в период после выхода Вашингтона из ядерной сделки, нет пути для возвращения в СВПД", — заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. 9 декабря в Вене прошел очередной этап консультаций, на котором Исламская Республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия СВПД в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. "Очевидно, что Иран должен быть уверен, что все санкции будут сняты, США вновь не выйдут из СВПД и не будут нарушать процедур, указанных там и в резолюции [Совбеза ООН] 2231", — заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. "Мы не выдвигаем каких-либо новых или предварительных условий. Речь идет об условиях, предусмотренных СВПД и резолюцией 2231 [Совета Безопасности ООН]", — подчеркнул дипломат. Как пишет газета The Wall Street Journal, требования Тегерана также касаются отмены санкций, которые выходят за рамки соглашения. В частности, это санкции за нарушение прав человека, поддержку терроризма и ограничения, связанные с иранской баллистической ракетной программой. В США утверждают, что такие требования являются невыполнимыми. Так, неназванный представитель Госдепа сообщил журналистам, что на нынешних консультациях Иран ставит условия, которые "не соответствуют достигнутым ранее компромиссам". По словам чиновника, озабоченности Вашингтона и европейских союзников разделяют даже Россия и Китай. "Я думаю, будет справедливо сказать, что они (Россия и Китай — прим. ТАСС) также были весьма озадачены тем, до какой степени Иран отказался от своих собственных компромиссов, а затем удвоил требования и к нам, и к другим", — приводит его слова CNN. Ранее в Вашингтоне отмечали, что администрация Байдена готова на ослабление некоторых экономических ограничений в отношении Тегерана, включая нефть и финансы. При этом США ожидают, что иранская сторона полностью вернется к исполнению условий СВПД, которые она все чаще игнорирует в последние годы. Возобновление ядерной программы С 2019 года Тегеран действительно продолжает постепенно отходить от сделки и активнее занимается исследованиями, как утверждают в Иране, "мирного атома". Так, в августе 2021 года Иран стал первым в истории неядерным государством, которое начало обогащать уран до 60%. К примеру, для создания бомбы нужно 90%. На этот шаг иранские власти пошли в ответ на диверсию на объекте в городе Натанз 11 апреля, которую, по версии Тегерана, совершил Израиль.

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При этом, несмотря на заявление Ирана о своей мирной ядерной программе, эксперты говорят о том, что страна близка к тому, чтобы при надобности создать ядерную бомбу. Еще в июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что период потенциального выхода Ирана на технические возможности, позволяющие ему произвести ядерное оружие, сократился до нескольких месяцев. В середине октября газета The New York Times со ссылкой на экспертов, изучавших отчеты МАГАТЭ, сообщила, что Иран может в течение месяца накопить достаточное для создания боеголовки количество урана. "Иран уже отошел от СВПД во многих положениях. Однако важно понимать, что это произошло не по злой воле Тегерана, а в качестве реакции на безответственную политику максимального давления со стороны США с экстерриториальными санкциями и прочими формами давления на Тегеран", — отмечает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Новые рычаги давления Вашингтона Вашингтон и теперь угрожает применить "другие меры", если дипломатический подход так и не даст результатов. "Я не стану вдаваться во все подробности на этом направлении, расскажу лишь о некоторых аспектах координации, которую мы осуществляем на международном уровне", — приводит сайт Белого дома слова пресс-секретаря Джен Псаки. "Координацией на международном уровне" она называет усилия США по ужесточению давления на Иран вместе с ближневосточными союзниками. В первую очередь с ОАЭ и Израилем. В первом случае речь идет об экономических мерах, во втором — о военных. Для этого специальная американская делегация во главе с чиновником из Казначейства отправится в ОАЭ — страну, которая является одним из ключевых торговых партнеров Тегерана. Считается, что именно там отключенная от SWIFT Исламская Республика обходит международные финансовые ограничения и ведет торговлю. Как отмечает WSJ со ссылкой на иранскую таможню, по итогам предыдущего года Эмираты стали вторым по величине ненефтяным экспортером в Иран и третьим по величине ненефтяным импортером иранских товаров. Делегация США, которую возглавит директор OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) Андреа Гацки будет работать с частным сектором и ключевыми должностными лицами правительства ОАЭ, чтобы понять, как местные компании способствуют "незаконной иранской торговле". Они встретятся с представителями нефтехимических компаний и других частных фирм и банков в ОАЭ, "которые зарабатывают миллиарды долларов на торговле с Ираном". Фактически это означает, что США усилят контроль за иранскими транзакциями в ОАЭ, в том числе и среди частного бизнеса. Находясь под наблюдением финансовых властей США, последние вряд ли решатся на дальнейшее сотрудничество с иранскими партнерами. Это может ударить по доходам Исламской Республики и ограничить работу отдельных эмиратских компаний. При этом ОАЭ, скорее всего, будут лишь первой из стран, куда отправится американская комиссия. В дальнейшем инспекторы могут начать отслеживать и других иранских торговых партнеров из Малайзии, Турции, Китая и остальных стран. "План Б" Куда более жестко к иранскому вопросу подходит другой американский союзник — Израиль. На прошлой неделе Вашингтон посетили глава Минобороны этой страны Бени Ганц и руководитель разведки "Моссад" Давид Барнеа. Согласно официальным заявлениям, они обсудили с американскими представителями вопросы поддержания военно-технического превосходства Израиля и "противодействие иранской агрессии". Как пишет газета The New York Times, израильтяне якобы привезли в Вашингтон больше доказательств того, что Иран работает над созданием бомбы.

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