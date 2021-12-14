Президент Молдавии заявила, что страна стремится однажды стать членом ЕС

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика держит курс на вступление в Европейский союз (ЕС) и надеется скоро стать государством - членом объединения.

"Молдавия хочет стать членом Европейского союза однажды, - сказала глава государства во вторник в интервью агентству Reuters. - Мы бы хотели вступить туда как можно раньше". Санду добавила, что Кишинев "будет настаивать на своем выборе" и рассчитывает на "уважение этого выбора со стороны других стран".

Соответствующие высказывания Санду сделала в преддверии саммита "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря в Брюсселе. Ожидается, что на этой встрече Грузия, Молдавия и Украина выступят с совместным заявлением, в котором выскажутся за более тесные отношения с ЕС.

Членами программы "Восточное партнерство" являются Украина, Грузия и Молдавия, подписавшие соглашения об ассоциации с ЕС, Армения и Азербайджан, не подписавшие таких соглашений. С момента создания этой программы в 2009 году ЕС также пытался интегрировать в нее Белоруссию, которая до своего выхода принимала в ней ограниченное участие.