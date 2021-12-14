Вашингтон осудил приговор Тихановскому, призвав Минск к освобождению 900 политзаключенных

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты во вторник осудили приговор белорусскому блогеру Сергею Тихановскому - супругу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - и призвали немедленно освободить свыше 900, по версии Вашингтона, политических заключенных в стране. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он подчеркнул, что "США осуждают сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусским оппозиционным деятелям <...> в рамках судебного производства, которое не соответствует принципу верховенства права". Шеф американской дипломатии назвал приговоры белорусского суда в отношении оппозиционеров "жесткими репрессиями". "Белоруссия имеет обязательства по международному праву, а также обязательства как государство - член ОБСЕ уважать право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом и права человека на свободу выражения мнения и мирных собраний. К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством пренебрежения режимом [президента Белоруссии Александра Лукашенко] этими международными обязательствами, а также правами человека и основными свободами белорусов", - заявил Блинкен.

Он в очередной раз призвал Минск "прекратить преследование представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов, немедленно освободить более 900 политических заключенных, <...> вести искренний диалог с демократическими силами и гражданским обществом, провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением, прекратить жестокую эксплуатацию уязвимых мигрантов и соблюдать свои обязательства по международному праву".

Приговоры суда

Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за подготовку массовых беспорядков. Его соратникам Артему Сакову и Дмитрию Попову суд назначил по 16 лет лишения свободы, оппозиционному активисту Николаю Статкевичу - 14 лет колонии. Кроме того, решением суда обвиняемые Игорь Лосик и Владимир Цыганович приговорены к 15 годам лишения свободы каждый. Как сообщил журналистам представитель защиты Тихановского, приговор будет обжалован.

Тихановскому, Сакову и Попову были инкриминированы организация массовых беспорядков на территории Белоруссии в 2020 году в период подготовки и проведения президентских выборов в стране, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, "направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов", воспрепятствование работе Центризбиркома. Кроме того, Тихановского, Сакова и Попова обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти.

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда также взыскала с обвиняемых по делу Тихановского нанесенный государству ущерб в размере более 2,5 млн белорусских рублей (около $1 млн).