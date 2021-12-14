Генпрокурор Вашингтона подал в суд на две ультраправые организации из-за штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор столичного округа Колумбия Карл Расин во вторник подал в суд на ультраправые организации Proud Boys ("Гордые парни") и Oath Keepers ("Хранители клятвы") в связи со штурмом Капитолия в ходе беспорядков 6 января текущего года.

"Я подаю в суд на Proud Boys и Oath Keepers. <...> Мы привлекаем этих мятежников к ответственности за сговор, направленный на то, чтобы терроризировать [столичный] округ [Колумбия] посредством планирования, поддержки и участия в атаке на Капитолий, которая привела к человеческим жертвам", - написал Расин в Twitter.

По его мнению, участники упомянутых организаций "нанесли значительный ущерб" Вашингтону, американской демократии и сотрудникам столичной полиции. Генпрокурор пояснил, что в рамках иска он требует от Proud Boys и Oath Keepers возмещения ущерба. Расин также подчеркнул, что речь идет о "первом гражданском иске со стороны государственной структуры в отношении" участников беспорядков.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.