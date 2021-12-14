Венецианская комиссия поддержала КС Украины, не назначившего судей по квоте президента

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Решение Конституционного суда (КС) Украины, который отказался приводить к присяге двух назначенных президентом Владимиром Зеленский судей, получило поддержку Венецианской комиссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба КС.

"Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда Украины относительно присяги двух новоназначенных судей суда", - говорится в сообщении.

30 ноября Конституционный суд отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых 26 ноября назначил Зеленский вместо отстраненного им председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина. По утверждению суда, такое решение было принято в связи с отсутствием вакансий судей КС по квоте президента.

Согласно ст. 148 конституции, в состав Конституционного суда входят 18 судей, шесть из которых назначает президент, шесть - парламент и шесть - съезд судей. На момент подписания указа о назначении Петришина и Грищук все шесть должностей по квоте главы государства были заняты. В КС отметили, что эти должности занимают назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

Таким образом, КС не считает уволенными в предусмотренном конституцией порядке Касминина и Тупицкого, указы о назначении которых судьями КС Зеленский упразднил 27 марта. 14 июля 2021 года Верховный суд признал это действие Зеленского незаконным. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.