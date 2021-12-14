Мадуро: появление новых штаммов ковида может использоваться для манипулирования рынками

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказал предположение о том, что различные силы могут использовать появление новых штаммов коронавируса как предлог для манипулирования ситуацией на рынках в своих интересах.

"Может быть, они используют некоторые из вариантов, чтобы встревожить мир еще больше, чтобы манипулировать общественным мнением? <...> Может, они иногда используют некоторые варианты коронавируса, чтобы увеличить свою прибыль, манипулировать ценами на некоторые товары, в том числе на нефть?" - отметил глава государства во вторник во время выступления на саммите стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) в Гаване.

"Каждый раз, когда появляется новый вариант [коронавируса], фондовые рынки падают. Когда месяц назад появился омикрон-штамм, нефть сразу подешевела с $82 за баррель до $56, - добавил Мадуро. - Результаты научных исследований говорят, что этот вариант кажется более заразным, но не более смертоносным".

Во вторник в Гаване начал работу саммит стран АЛБА, в котором принимают участие президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Мадуро, президент Боливии Луис Арсе, президент Никарагуа Даниэль Ортега и главы правительств других стран региона. В качестве основной темы встречи заявлена выработка стратегий и координация действий для преодоления последствий пандемии коронавируса в странах региона, наиболее пострадавших от инфекции, а также нормализации экономической обстановки.

Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубы Фиделя Кастро. В АЛБА входят десять стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.