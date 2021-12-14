Лукашенко призвал не самоуспокаиваться, чтобы не повторились события 2020 года

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости повторения событий периода выборов главы государства в 2020 году и отметил, что нельзя самоуспокаиваться. Об этом во вторник сообщает агентство БелТА.

"И наша вина есть в том, что произошло в прошлом году, мы просто успокоились и считали, что мы выкладываемся, трудимся, стараемся, не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то забастовка или еще что-то, - сказал глава государства, представляя в Могилевской области ее нового руководителя. - Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло этого и сейчас, и чтобы нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать".

Вместе с тем он отметил, что важно не допустить перегибов в работе силовых структур. "Хочу предупредить вас, милицию и контролирующие органы: перебора быть не должно", - подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание на разного рода проблемы в трудовых коллективах, которые были на госпредприятиях, но особенно на частных. По его словам, этот факт также следует учитывать в последующей работе компетентных органов для удержания под контролем ситуации в стране. "И на предприятиях частной формы собственности у нас всегда были проблемы. Айтишники и ипэшники у вас тоже есть [в Могилевской области]. Они же не сосредоточены только в Парке высоких технологий", - указал Лукашенко.

Он заявил, что на белорусские предприятия совершаются массированные кибератаки, предпринимаются попытки подорвать технологический процесс, особенно в сфере энергообеспечения, но они пресекаются компетентными органами. "Как специалисты говорят, достаточно одного клика мышки, и ущерб будет на миллиарды рублей. Они ни перед чем не остановятся, - предупредил Лукашенко. - Поэтому ни в коем случае нельзя самоуспокаиваться".

"Все эти санкции, давление, кибератаки - это опаснейшее дело. Не надо ядерное оружие. Кибератаки на основные объекты жизнеобеспечения - и больше ничего не надо. Поэтому для нас - это серьезнейшая опасность", - отметил лидер республики.