В "евротройке" заявили, что ядерная программа Ирана зашла как никогда далеко

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. Ядерная программа Ирана продвинулась как никогда далеко, угрожая международному миру и безопасности. С таким совместным заявлением во вторник выступили Великобритания, Германия и Франция. Текст заявления зачитал журналистам постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Ядерная программа Ирана никогда еще не была столь продвинутой, как сегодня. Эта ядерная эскалация подрывает международные мир и безопасность, а также глобальный режим нераспространения (ядерного оружия)", - сказал он.

Совет Безопасности ООН проведет во вторник плановое заседание, посвященное обязательствам Ирана в рамках ядерной сделки.

О спасении ядерной сделки

Возможность для спасения иранской ядерной сделки пока остается, однако Иран должен сделать выбор, хочет ли он ее сохранить или уничтожить, отмечается в совместном заявлении.

"Мы без устали и честно работаем со всеми партнерами на переговорах в Вене, чтобы достичь сделки, которая поможет спасти и сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), - говорится в заявлении трех европейских стран. - Иран отошел от компромиссов, достигнутых после нескольких недель трудных переговоров, и в то же время выдвинул дополнительные, максималистские требования. Мы приближаемся к моменту, когда продолжающееся развитие Ираном своей ядерной программы полностью лишит СВПД наполнения. Дверь для дипломатии остается открытой, чтобы Иран мог воспользоваться этим сейчас. Иран должен выбрать между разрушением СВПД и честной и всеобъемлющей сделкой ради блага иранского народа".

Де Ривьер не пояснил, что подразумевается под "честной и всеобъемлющей сделкой".

9 декабря в Вене прошел очередной этап переговоров по восстановлению иранской ядерной программы.