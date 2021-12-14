Лавров: компании из России "встают в очередь" для участия в российской промзоне в Египте

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Проект российской промышленной зоны в Египте имеет огромный потенциал, и ряд отечественных компаний уже выстраиваются в очередь, чтобы принять участие в ее работе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN TV.

Глава дипведомства обратил внимание, что отношения Москвы и Каира переживали разные периоды, но в настоящий момент "вышли на уровень, подобного которому еще не было" в совместной истории. Он отметил важную роль крупных экономических проектов России и Египта в стимуляции двустороннего диалога, в частности российскую промышленную зону в республике. "У нее огромный потенциал, - подчеркнул министр. - Она только запускается, а уже стоит очередь из российских компаний, желающих участвовать в ней, создавать свое производство".

По словам Лаврова, соответствующий проект имеет принципиально важное значение не только для египетского рынка. "Данная программа создана с прицелом на региональное измерение, - указал он. - Думаю, что она будет способствовать не только развитию российско-египетского двустороннего партнерства, но и придаст мощный импульс экономическому росту самой республики".

Министр также не оставил без внимания сферу гуманитарных связей сторон. Он отметил год перекрестного гуманитарного сотрудничества, согласованный президентами России и Египта Владимиром Путиным и Абделем Фаттахом ас-Сиси в 2018 году. "Он планировался на 2020 год, но из-за пандемии было решено перенести его на текущий. Официальное открытие состоялось в июне в Каире. Предусмотрено более ста различных мероприятий на территории двух стран в сферах культуры, науки, образования, спорта, туризма и других гуманитарных контактов, - продолжил Лавров. - Целый ряд запланированных [мероприятий] уже состоялся. Они привлекают большое внимание со стороны россиян и граждан Египта".

Межправительственное соглашение между РФ и Египтом о создании на востоке Порт-Саида особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов было заключено в 2018 году. Полная реализация проекта рассчитана на 13 лет. Планируется, что компании-резиденты смогут начать выпуск продукции уже в 2022 году. Они получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также готовую площадку.