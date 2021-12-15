DPA: член АдГ может возглавить комитет Бундестага по внутренним делам

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Представитель фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Мартин Гесс может возглавить комитет Бундестага (парламента ФРГ) по внутренним делам, осуществляющий контроль за работой спецслужб ФРГ. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.

По его информации, 50-летний сотрудник полиции из федеральной земли Баден-Вюртемберг был выдвинут на этот пост членами "Альтернативы для Германии" во вторник. Вместе с тем, как пишет DPA, инженер-экономист Йорг Шнайдер станет председателем комитета Бундестага по здравоохранению, а инженер Дитмар Фридхоф возглавит комитет по экономическому сотрудничеству и развитию. "Я осознаю огромную ответственность при вступлении в должность и буду выполнять [работу] справедливо, объективно и беспристрастно", - отметил Гесс. При этом он отверг какие-либо проблемы безопасности.

Возможное занятие членами АдГ данных постов вызвало резкую критику в Германии, в том числе со стороны профсоюза полицейских, членов Христианско-социального союза (ХСС) и Левой партии. В основном это связано с тем фактом, что правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и либералов отдала комитет по внутренним делам правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", которая сама находится под наблюдением спецслужб. Кроме того, волну недовольства вызвало то, что в условиях пандемии комитет по здравоохранению возглавит член партии, которая выступает против обязательной вакцинации от коронавируса.

3 марта Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) сообщило, что заподозрило АдГ в правоэкстремистской деятельности, что дало ему возможность вести тайную слежку за членами этой партии. Основанием послужил доклад контрразведки для внутреннего пользования, в котором собраны предполагаемые доказательства нарушений со стороны АдГ демократического порядка. Впоследствии административный суд в Кельне постановил, что означенное ведомство временно не имеет права рассматривать деятельность "Альтернативы для Германии" как относящуюся к правому экстремизму и не может вести слежку за членами партии.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.