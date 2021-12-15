Полянский: Россия считает опасными заявления, что ядерная сделка с Ираном устарела

ООН, 15 декабря. /ТАСС/. Россия считает опасными и безответственными попытки представить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) устаревшим. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Считаем опасными и безответственными заявления о том, что СВПД якобы устарел, что его надо обновить, расширить и так далее. Сделка содержит тщательно выверенный баланс интересов и должна осуществляться в том виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году, без изъятий и дополнений", - сказал дипломат.

"Также не можем согласиться с некоторыми мнениями о том, что она якобы утрачивает актуальность в связи с тем, что венский процесс идет недостаточно быстро. Альтернативы СВПД на данный момент не существует", - подчеркнул Полянский.

О действиях США

Первопричиной проблем на переговорах по вопросу полного возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе являются действия США, а не Тегерана, заявил Полянский.

"Давайте будем объективны и не будем забывать, что первопричина всех нынешних проблем - именно в линии США, а не в Иране", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский дипломат выразил сожаление, что, "несмотря на столь непростой контекст венских переговоров, американская сторона продолжает политику максимального давления на Иран". Слова США о возвращении к выполнению СВПД "нужно подтвердить делами", добавил Полянский.

О давлении на ход переговоров по восстановлению СВПД

Россия призывает страны не оказывать давление на ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

"Самое главное, что сейчас [в Вене] идет нормальный дипломатический процесс. <…> Не надо пытаться подстегнуть этот процесс, как-то надавить на его участников извне, - сказал Полянский. - Уверен, что если они [участники переговоров] будут проявлять прагматичный и конструктивный подход, нацеленный на поиск баланса интересов, то устраивающие всех развязки будут найдены".

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался в Вене 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

На встречах в столице Австрии обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД.