Источник: президентские выборы в Ливии могут быть отложены

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Запланированные на 24 декабря президентские выборы в Ливии могут быть отложены. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в Палате представителей (парламенте) страны.

"На заседании парламентского комитета, уполномоченного следить за ходом избирательного процесса и соблюдением всех процедур вместе с Высшей избирательной комиссией, были выявлены правовые проблемы, связанные с нарушениями закона о президентских выборах, что может отразиться на графике голосования", - пояснил он. По словам собеседника агентства, на следующей неделе парламент ожидает официальный доклад избиркома, который будет вынесен на обсуждение. "Скорей всего, выборы будут отложены на небольшой срок, в том числе из-за проблем, с которыми столкнулся избирком в ходе изучения документов ряда кандидатов на выборах", - отметил он.

Ливийский парламент обсудил на минувшей неделе ход избирательного процесса в стране и основные проблемы. По итогам заседания был сформирован комитет для связи с избиркомом, в который вошли члены законодательного и конституционного комитетов, а также комитетов по обороне и национальной безопасности, юстиции, надзорных органов, внутренних дел Палаты представителей.

До выборов главы государства и депутатов парламента, дата которых была определена еще в феврале Форумом ливийского политического диалога в Женеве, остается менее 10 дней, однако шансы, что они пройдут в срок, стремятся к нулю. На минувшей неделе Высшая избирательная комиссия отложила на неопределенное время объявление окончательных списков кандидатов на президентских и парламентских выборах. Избирательная компания в стране еще не начиналась. К настоящему моменту избирком только определился с количеством избирателей и избирательных округов.

Высший государственный совет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, неоднократно и весьма настойчиво призывал к переносу выборов как минимум на февраль, причем, по мнению этого органа, избрание президента и парламента необходимо развести во времени.