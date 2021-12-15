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Макрон и Путин приняли решение вновь провести переговоры до конца года

В ходе обмена мнениями президенты Франции и России также обсудили обстановку на белорусско-польской границе
Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)
© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин договорились провести до конца этого года новый разговор. Об этом сообщила в среду пресс-служба Елисейского дворца.

"Они [президенты] договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам", - говорится в коммюнике дворца по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора лидеров двух стран.

В ходе обмена мнениями главы государств также обсудили обстановку на белорусско-польской границе, ситуацию на Украине и пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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