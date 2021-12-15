Макрон и Путин приняли решение вновь провести переговоры до конца года

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин договорились провести до конца этого года новый разговор. Об этом сообщила в среду пресс-служба Елисейского дворца.

"Они [президенты] договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам", - говорится в коммюнике дворца по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора лидеров двух стран.

В ходе обмена мнениями главы государств также обсудили обстановку на белорусско-польской границе, ситуацию на Украине и пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении.