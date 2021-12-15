Пашинян и Алиев заверили ЕС в приверженности реализации договоренностей по Карабаху

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев на трехсторонней встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заверили в приверженности реализации договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 26 ноября 2021 года, достигнутых при посредничестве России. Об этом говорится в заявлении Мишеля, распространенном в Брюсселе по итогам переговоров.

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"Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы", - отмечается в нем.

Они также решили приступить к восстановлению железнодорожных линий с мерами пограничного и таможенного контроля.

Глава Евросовета призвал Пашиняна и Алиева к скорейшему решению гуманитарных вопросов, включая освобождение всех пленных. "Председатель Мишель подчеркнул, что решение ключевых гуманитарных вопросов имеет решающее значение. Он призвал к полному и скорейшему решению всех нерешенных гуманитарных вопросов, таких как освобождение задержанных и решение судьбы пропавших без вести лиц, признавая при этом, что гуманитарные жесты обеих сторон также способствуют укреплению доверия и помогают создать условия, способствующие продвижению к миру и примирению", - говорится в заявлении Мишеля.

Экономическое сотрудничество

Кроме того, Мишель на встрече с лидерами Армении и Азербайджана обсудил намерение Евросоюза создать платформу для расширения экономического сотрудничества в регионе.

"Лидеры обсудили ключевые существующие и перспективные торгово-экономические партнерские отношения между ЕС и обеими странами. Они также обсудили намерение ЕС создать экономическую консультативную платформу для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и расширения экономического сотрудничества в регионе", - отмечается в заявлении.

Границы стран

Согласно заявлению Шарля Мишеля, Евросоюз предоставит миссию экспертов для решения вопросов делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном.

"ЕС предоставит миссию экспертов/консультативную группу для поддержки делимитации и демаркации границ путем оказания технической помощи обеим странам", - отмечается в нем.

Железнодорожные линии с мерами пограничного контроля

Также лидеры Армении и Азербайджана решили приступить к восстановлению железнодорожных линий с мерами пограничного и таможенного контроля.

"Председатель Мишель также подчеркнул важность восстановления инфраструктуры связи между Арменией и Азербайджаном в частности и Южным Кавказом в целом при полном уважении суверенитета всех стран. Было решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля на основе принципа взаимности. ЕС готов поддержать развитие соединительных линий в соответствии со своим экономическим и инвестиционным планом. Предлагаемая экономическая консультативная платформа также может поддержать этот процесс", - отмечается в заявлении главы Евросовета.