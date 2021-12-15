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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Франция и Россия поддержат шаги по укреплению доверия между Ереваном и Баку

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин подтвердили согласие использовать свой авторитет для скорейшего принятия мер в гуманитарной сфере

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с президентом России Владимиром Путиным о поддержке шагов, направленных на укрепление взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщили в среду в Елисейском дворце по итогам разговора лидеров двух государств.

"При рассмотрении вопроса напряженности между Арменией и Азербайджаном глава французского государства обсудил с президентом Путиным усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция), призванные содействовать мерам доверия в том числе в гуманитарной сфере", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Президенты Франции и России подтвердили согласие "использовать свой авторитет для скорейшего принятия таких мер", добавили в Елисейском дворце.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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